Milhares marcham na Sérvia em apoio à invasão da Rússia na Ucrânia

A capital Belgrado assistiu à maior manifestação pró-Putin desde o início da guerra

Reuters Sérvia quer estreitar os laços com Moscou, mas pensa em se afiliar à UE



A capital da Sérvia, Belgrado, registrou nesta sexta-feira, 4, a maior manifestação pró-Rússia desde que a invasão comandada por Vladimir Putin começou no dia 23 de fevereiro. Cerca de 4.000 pessoas se juntaram à marcha depois de se reunirem em frente a um monumento do czar russo Nicolau II, onde tocaram os hinos nacionais russo e sérvio e saudaram os dois países como nações irmãs. Os manifestantes carregavam bandeiras russas e fotos do presidente Putin enquanto marchavam pela cidade em direção à embaixada russa. A Sérvia tenta apaziguar seus laços com Moscou, sem alienar os líderes europeus, e atrapalhar suas aspirações de ingressar na União Europeia.