Coreia do Norte lança ‘projétil não identificado’ no Mar do Leste, afirma Seul

Lançamento acontece seis dias após Pyongyang ter disparado um míssil hipersônico

EFE A Guarda Costeira do país afirmou que "potencialmente" se trata de um míssil balístico



A Coreia do Norte lançou nesta terça-feira, 11, outro “projétil não identificado” em direção ao Mar do Japão. O anúncio foi feito pelo Exército sul-coreano e acontece seis dias após Pyongyang ter disparado um míssil hipersônico, classificado inicialmente por Seul e Tóquio como um “míssil balístico“, após problemas iniciais na identificação devido ao voo irregular. “Coreia do Norte lança projétil não identificado no Mar do Leste”, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado. O lançamento também foi notificado pelo governo do Japão. A Guarda Costeira do país afirmou que “potencialmente” se trata de um míssil balístico que “provavelmente” já caiu na água, mas recomendou cautela às embarcações. Segundo o Exército norte-coreano , o míssil foi disparado em 5 de janeiro, percorreu cerca de 700 quilômetros e foi capaz de fazer uma curva de 120 quilômetros. No entanto, Seul assegurou que, embora o projétil mostrasse características de um míssil hipersônico, não podia tecnicamente ser classificado dessa forma e que Pyongyang “ainda não adquiriu a tecnologia para um veículo de voo hipersônico”.

*Com EFE