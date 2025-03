Coreia do Norte realiza teste bem-sucedido de novo sistema de mísseis antiaéreos

Líder do país, Kim Jong-un, esteve presente durante o exercício e fez elogios à capacidade de resposta do míssil, que foi lançado com o objetivo de avaliar seu desempenho em condições reais

STR / KCNA VIA KNS / AFP Foto tirada em 20 de março de 2025 e divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) via KNS em 21 de março de 2025 mostra o líder norte-coreano Kim Jong Un



A Coreia do Norte revelou que realizou com sucesso um teste de seu novo sistema de mísseis antiaéreos, que está em fase de produção em grande escala. O líder do país, Kim Jong-un, esteve presente durante o exercício e fez elogios à capacidade de resposta do míssil, que foi lançado com o objetivo de avaliar seu desempenho em condições reais. Durante o teste, foram divulgadas imagens que mostraram o míssil atingindo um alvo específico, o que confirma a eficácia do sistema desenvolvido. Kim Jong-un expressou sua satisfação com os resultados e enfatizou a importância do novo sistema de defesa para o exército norte-coreano.

Além disso, o líder agradeceu a todos os envolvidos no processo de desenvolvimento do armamento, ressaltando a dedicação e o esforço da equipe. A demonstração do novo sistema de mísseis antiaéreos é vista como um passo significativo para fortalecer a capacidade militar do país. Esse teste ocorre em um contexto de crescendo tensão na região, onde a Coreia do Norte tem buscado aprimorar suas capacidades defensivas e ofensivas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA