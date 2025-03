ONU faz alerta sobre derretimento das geleiras e prevê redução de até 41% da massa até o final do século

Derretimento das geleiras altera o ciclo da água, resultando em mudanças nos padrões de fluxo e aumentando a probabilidade de desastres naturais, como inundações e deslizamentos de terra

Pixabay Formações de gelo são vitais para cerca de dois bilhões de pessoas



O Relatório Mundial de Desenvolvimento Hídrico de 2025, elaborado pelas Nações Unidas, traz um alerta significativo sobre os efeitos do aquecimento global nas geleiras. Essas formações de gelo são vitais para cerca de dois bilhões de pessoas, e o estudo prevê uma redução de 26% a 41% na massa total das geleiras até o final do século. Essa perda terá consequências diretas sobre os ecossistemas e as comunidades que dependem dessas fontes de água para sua sobrevivência. O derretimento das geleiras altera o ciclo da água, resultando em mudanças nos padrões de fluxo e aumentando a probabilidade de desastres naturais, como inundações e deslizamentos de terra. Entre 1985 e 2014, a diminuição da massa das geleiras foi responsável por 713 eventos climáticos extremos, que causaram perdas econômicas estimadas em US$ 56 bilhões e resultaram em mais de 39 mil mortes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O relatório também revela que 2,2 bilhões de pessoas ainda carecem de acesso à água potável, enquanto 3,5 bilhões vivem sem saneamento básico adequado. Para enfrentar esses desafios, o documento sugere a necessidade de aprimorar a coleta e a qualidade dos dados relacionados às geleiras, além de ressaltar a importância do conhecimento indígena e da participação das comunidades na gestão dos recursos hídricos. Por fim, o estudo aponta que são necessários investimentos anuais de cerca de US$ 187 bilhões para que os países em desenvolvimento nas regiões montanhosas consigam se adaptar às mudanças climáticas. No entanto, atualmente, o fluxo financeiro disponível para essa adaptação é de apenas US$ 13,8 bilhões, o que evidencia a urgência de ações mais robustas para enfrentar a crise hídrica global.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA