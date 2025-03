Coreia do Norte treina tropas com réplicas de cidades sul-coreanas, afirma soldado

Informação foi compartilhada pelo deputado sul-coreano Yu Yong-weon em entrevista a uma rádio local; cidades representadas seriam Jongno, em Seul, bem como em Busan, Daegu, Jeonju e a Ilha de Jeju

A Coreia do Norte mantém campos de treinamento militar que incluem réplicas de cidades da Coreia do Sul, como Seul e Busan, com o objetivo de simular operações de ataque. Essa informação foi compartilhada pelo deputado sul-coreano Yu Yong-weon, e seriam palavras de um soldado norte-coreano que foi capturado na Rússia. Conhecido como Ri, o combatente revelou detalhes sobre um desses centros de treinamento localizado no Condado de Koksan.

Segundo ele, o espaço foi projetado para imitar o terreno de diversas áreas sul-coreanas. “Quando você vai ao local onde treinamos, chamado campo de treinamento das forças armadas, ele está cheio de edifícios modelados com base no terreno do distrito de Jongno, em Seul, bem como em Busan, Daegu, Jeonju e na Ilha de Jeju”. Ri foi capturado na Rússia em janeiro e, durante seu depoimento, mencionou que acreditava estar lutando contra forças da Coreia do Sul na Ucrânia. Ele faz parte do Departamento Geral de Reconhecimento da Coreia do Norte e foi encontrado com ferimentos significativos.

