Empresários pagam milhões por jantares com Donald Trump em Mar-a-Lago

Empresários estão desembolsando quantias exorbitantes para participar de jantares na mansão de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. O custo de uma reunião individual com o presidente americano pode chegar a impressionantes US$ 5 milhões, de acordo com reportagem do site Wired. Já eventos que contam com a presença de outros convidados, como um jantar promovido pelo comitê político Maga Inc., têm um valor de entrada de US$ 1 milhão por pessoa.

Um convite para o jantar do Maga Inc. obtido pelo site, mencionava que Trump seria um dos palestrantes e que não haveria solicitação de doações durante o evento. Embora não existam informações claras sobre como os recursos arrecadados serão utilizados, uma fonte revelou que o montante será destinado à construção de uma biblioteca presidencial em homenagem a Trump após o término de seu mandato.

A situação gerou preocupações entre especialistas, que questionam tanto a natureza quanto os altos preços dos jantares. Don Moynihan, professor de políticas públicas na Universidade de Michigan e que falou a Wired, observou que não se recorda de presidentes em exercício que tenham solicitado quantias tão elevadas a doadores logo no início de suas administrações. Ele sugere que os empresários que investem essas quantias esperam receber benefícios do governo em troca. Moynihan também ressaltou que a linha entre os negócios de Trump e sua atuação como presidente parece estar bastante nebulosa.

