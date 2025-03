Trump deve aliviar alívio de tarifas para México e Canadá, diz secretário de Comércio

Howard Lutnick enfatizou que a isenção deve abranger uma ampla gama de produtos e serviços, alinhando-se às diretrizes do USMCA

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, revelou que o presidente Donald Trump está inclinado a ampliar a isenção tarifária para todos os produtos provenientes do México e do Canadá, conforme estipulado no acordo USMCA (Acordo Estados Unidos-México-Canadá). Recentemente, Trump suspendeu tarifas sobre automóveis e agora pode estender a isenção de 25% sobre bens e serviços por um período de um mês. Lutnick enfatizou que a isenção deve abranger uma ampla gama de produtos e serviços, alinhando-se às diretrizes do USMCA. A decisão sobre essa isenção, que se estenderia até 2 de abril, é aguardada, pois Trump planeja implementar uma nova série de tarifas, incluindo aquelas que seriam “recíprocas” para diversos países.

Além disso, o secretário mencionou que ele e Trump estão em diálogo com autoridades mexicanas para fortalecer a cooperação no combate ao fentanil, uma questão que tem gerado preocupação nas duas nações. Essa colaboração é vista como essencial para enfrentar os desafios relacionados ao tráfico de drogas. Trump também já se reuniu com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que confirmou que as autoridades de Ottawa e Washington estão discutindo maneiras de mitigar os impactos das tarifas de 25% em setores específicos.

Por fim, o presidente dos EUA está considerando a possibilidade de isentar algumas importações agrícolas específicas, além de já ter oferecido uma isenção temporária para automóveis que se enquadram nas normas do USMCA.

