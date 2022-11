Coreia do Sul detecta aviões de guerra da Coreia do Norte e mobiliza caças

Autoridades sul-coreanas garantiram que enviaram 80 aviões de combate e que as aeronaves usadas nos exercícios militares com os EUA também estão à disposição

Ministério da Defesa da Coreia do Sul/Yonhap via REUTERS Caças coreanos e americanos realizam manobras militares em conjunto



As Forças Armadas da Coreia do Sul mobilizaram caças de combate após detectarem a presença de 180 aviões de guerra da Coreia do Norte. A detecção e a mobilização aconteceram no momento em que Seul participava de manobras militares conjuntas com os Estados Unidos. Os sul-coreanos informaram que “enviaram 80 aviões de combate, incluindo o F-35A invisível” e garantiu que o jatos que participavam dos exercícios militares também estão à disposição. A prolongação das manobras da Coreia do Sul em parceria com os EUA são uma resposta à Coreia do Norte, que lançou um número recorde de mísseis, incluindo um intercontinental durante a semana. Após o anúncio da prolongação, o regime de Pyongyang lançou três mísseis de curto alcance e afirmou que a decisão era uma “escolha equivocada e muito perigosa”. Horas depois, Coreia do Norte executou 80 disparos de artilharia em uma “zona de amortecimento” marítima. Para o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, os disparos foram uma “clara violação” do acordo de 2018 que estabeleceu esta zona de fronteira fora das hostilidades entre os países.

*Com informações da AFP