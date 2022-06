Coreia do Sul lança primeiro foguete espacial de fabricação nacional

Veículo Coreano de Lançamento Espacial II, batizado de Nuri, decolou da estação de Goheung de manhã; governo garante que continuará trabalhando para transformar o país em uma ‘potência espacial’

KOREA AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE / AFP Coreia do Sul lança seu primeiro foguete espacial de fabricação nacional



A Corei do Sul informou nesta terça-feira, 21, que concluiu com sucesso o lançamento de um foguete espacial de fabricação nacional e colocou a carga em órbita, um grande passo para as aspirações do país asiático. O programa espacial da Coreia do Sul “deu um passo de gigante”, disse Lee Jong-ho, ministro da Ciência e Tecnologia, que classificou a missão como um êxito. “A Coreia do Sul virou a sétima nação do mundo a lançar um veículo espacial com tecnologia nacional”, afirmou.

O Veículo Coreano de Lançamento Espacial II, batizado de Nuri, decolou da estação de Goheung às 7H00 GMT (4H00 de Brasília). Segundo Lee Jong-ho, o governo continuará trabalhando para transformar o país em uma “potência espacial”, acrescentou. Os três estágios do foguete funcionaram e alcançaram a meta de 700 quilômetros de altura, conseguindo colocar um satélite de verificação de funcionamento em órbita, informou Seul. O lançamento desta terça acontece oito meses depois de outra operação que não foi concluída com sucesso. Seul lançará um orbitador lunar em agosto, disse o ministro.