Coreia do Sul testa lançamento de primeiro foguete de fabricação nacional

Teste foi feito em três etapas, duas foram bem sucedidas e outra falhou; novos lançamentos devem ser realizados no ano de 2022

EFE/EPA/YONHAP Foguete foi lançado em forma de teste nesta quinta-feira



A Coreia do Sul testou nesta quinta-feira, 21, o primeiro lançamento de um foguete produzido em território nacional. O teste foi feito em três etapas diferentes: na primeira, o objeto de 47 metros de comprimento atingiu uma altura de 700 quilômetros; na segunda, ele separou a carga útil com peso de 1,5 tonelada e na terceira (que não foi bem sucedida) ele deveria jogar a carga em órbita. Mesmo com o foguete não conseguindo completar a terceira etapa após atingir a altitude projetada pelo governo, o presidente do país, Moon Jae-in, que estava presente na base de Goheung, local de lançamento, considerou o teste “uma grande realização” que faz com que a Coreia do Norte dê um passo a mais em um plano de lançamento de satélite.

O lançamento do foguete foi feito em uma transmissão ao vivo e, de acordo com engenheiros do Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia, o terceiro estágio do teste falhou porque uma engrenagem entrou em combustão 50 segundos antes do planejado, não conseguindo dar propulsão suficiente para que a carga fosse colocada em órbita. A expectativa é de que um novo lançamento de teste seja feito em maio de 2022 e, caso a projeção seja bem sucedida, o lançamento de um satélite seja concretizado ainda no próximo ano. Mais de 75 toneladas de motores de foguetes são queimadas em cada um dos lançamentos.