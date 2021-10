Forças Armadas sul-coreanas dizem que Coreia do Norte testou míssil balístico

Teste foi o quinto em menos de dois meses; Japão detectou o lançamento de mais de um projétil

EFE Chefe de estado da Coreia do Norte, no poder desde 2011, Kim Joung-Un vem intensificando o teste de armas no país



As Forças Armadas da Coreia do Sul relataram que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico no Mar do Japão, chamado de Mar do Leste nas duas Coreias, nesta terça-feira, 19, no que já foi o quinto teste de armas em menos de dois meses. Após relatar pela primeira vez que Pyongyang havia lançado projéteis “não identificados”, as forças sul-coreanas disseram em comunicado que haviam detectado “um míssil balístico não identificado no Mar do Leste, vindo das proximidades de Sinpo, província de Hamgyong do Sul, por volta das 10h17 [22h17 de segunda-feira em Brasília]”. Sinpo, que fica na costa nordeste da Coreia do Norte, é o local do centro de desenvolvimento de submersíveis do país, o que pode significar que o regime norte-coreano tenha testado um novo míssil balístico para submarinos da classe Pukguksong.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse em pronunciamento na cidade de Fukushima que Tóquio aparentemente detectou o lançamento de dois mísseis balísticos, e não de um. Esta não é a primeira vez que o lançamento de um novo tipo de arma norte-coreana complica os esforços de detecção por Seul e Tóquio. Poucos minutos depois de tomar conhecimento do teste, o escritório presidencial sul-coreano informou que uma reunião do Conselho Nacional de Segurança havia sido convocada para discutir a situação. O teste norte-coreano foi realizado no mesmo dia em que a feira internacional aeroespacial e de defesa ADEX foi aberta na capital sul-coreana, com a visita da diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Avril Haines, a Seul.

*Com informações da EFE