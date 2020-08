Coreia do Norte segue sem identificar casos da Covid-19, afirma OMS

Segundo representante da organização, o país realizou testes em 2.767 pessoas e todos deram negativo

EFE/EPA/KCNA O país manteve suas fronteiras fechadas desde o final de janeiro, um movimento que está prejudicando sua economia já enfraquecida



A Coreia do Norte ainda não detectou casos da Covid-19. A informação, divulgada no site “NK News”, cita o o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no país asiático. Até o dia 20 deste mês, a Coreia realizou testes de PCR em 2.767 pessoas e todas deram negativo, segundo o representante da OMS em Pyongyang, o filipino Edwin Salvador. Sobre o desertor norte-coreano que recentemente voltou ao país vindo da Coreia do Sul e que o regime afirmava ser o primeiro caso suspeito, os testes realizados não foram “conclusivos”. Em relação a este caso, cerca de 3,7 mil pessoas que tiveram contato com este desertor na cidade fronteiriça de Kaesong completaram com sucesso a quarentena na semana anterior, quando ainda havia cerca de 1,7 mil pessoas isoladas, explicou Salvador.

O país manteve suas fronteiras fechadas desde o final de janeiro, um movimento que está prejudicando sua economia já enfraquecida. Recentemente, Pyongyang limitou a entrada de produtos de seu principal parceiro comercial, a China, temendo que estivessem contaminados com a Covid-19. A alfândega chinesa informou esta semana que o comércio entre os dois vizinhos totalizou US$ 73,8 milhões, cerca de R$ 409,4 milhões, em julho. Isso é 24% menos do que em junho devido a essas novas restrições ativadas pela Coreia do Norte, país que por seus recursos escassos é extremamente vulnerável ao novo coronavírus.

*Com Agência EFE