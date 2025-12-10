Luis Arce, ex-presidente da Bolívia, é preso por suspeita de corrupção

Esquerdista deixou o poder em 8 de novembro; sua saída marcou o fim de 20 anos de governos socialistas iniciados por Morales

EFE/ Luis Gandarillas Luis Arce deixou a presidência da Bolívia no dia 8 de novembro



O ex-presidente da Bolívia, Luis Arce foi preso nesta quarta-feira (10) em La Paz e conduzido às instalações da polícia por um suposto caso de corrupção quando era ministro do ex-mandatário Evo Morales (2006-2019). “Quero parabenizar os efetivos da força especial de luta contra o crime da Divisão Anticorrupção da cidade de La Paz por terem apreendido, cumprindo uma resolução de apreensão emanada por uma autoridade fiscal contra o ex-presidente Luis Arce”, disse Edman Lara, vice-presidente da Bolívia, em um vídeo que postou em sua conta no TikTok.

“Dissemos em uma oportunidade; Luis Arce será o primeiro a ser preso e estamos cumprindo. Todos os que roubaram esta pátria vão devolver até o último centavo e prestar contas à justiça”, sublinhou ele. A prisão de Arce (2020-2025) abre um novo capítulo de incerteza na política boliviana apenas um mês depois da chegada ao poder do conservador Rodrigo Paz, que pôs fim a 20 anos de mandatos socialistas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Arce deixou o poder em 8 de novembro. Sua saída marcou o fim de 20 anos de governos socialistas iniciados por Morales. Quando era ministro da Economia no governo Morales, Arce autorizou transferências do tesouro público para contas pessoais de líderes camponeses, segundo a denúncia que motivou sua detenção.

Uma das beneficiadas foi a ex-deputada de esquerda Lidia Patty, que foi detida na semana passada e revelou, durante interrogatório, que a transferência foi avalizada pelo então ministro da Economia. Ela recebeu cerca de 100 mil dólares (cerca de 542 mil reais na cotação atual) para um projeto de cultivo de tomates.

*Com informações da AFP