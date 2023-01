Urso fica preso em pneu de carro e precisa ser resgatado às pressas na Rússia

Fyodor, nome do animal, estava brincando com o produto quando não conseguiu se libertar; foi preciso dopá-lo para realizar o procedimento

RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY/Reuters Fyodor, nome do anima, estava brincando com o pneu quando ficou preso e não conseguiu se soltar



Um urso de 400kg ficou preso em um pneu de carro. Fyodor, nome por qual o animal que mora na Rússia atende, estava brincando com o produto quando não conseguiu mais se soltar. Uma equipe de emergência, do Centro de Resgate de Moscou, agiu rápido e foi resgatar o animal. Contudo, foi necessário fopas Fyodor para que o fosse possível dar continuidade ao procedimento sem machucá-lo. Em um vídeo compartilhado pelo Ministério de Emergências da Rússia, é possível ver os profissionais tomando todo o cuidado possível para ajudar o animal e libertá-lo o mais rápido possível. Demorou cerca de sete minutos para remover o pneu. Foram necessárias quatro pessoas para realizar a operação. Em seu canal no Telegram, o Ministério de Emergências da Rússia informou que o incidente aconteceu no Parque Equestre Nacional de Rus, que fica a cerca de 35 km do centro de Moscou, e acrescentaram que o animal passa bem.