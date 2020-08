Coronavírus: França e Reino Unido confirmam aumento de casos

A França registrou mais quatro óbitos, chegando a 30.606 desde o início da pandemia, e o Reino Unido apenas um de ontem para hoje, somando 41.499.

EFE/EPA/IAN LANGSDON Casos de Covid-19 voltaram a crescer na Europa



França e Reino Unido confirmaram aumento no número de casos de Covid-19 neste domingo (30). A França registrou 5.413 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, enquanto o Reino Unido teve 1.715 novos diagnósticos. Os números, no entanto, não indicam que as internações e mortes também aumentaram na mesma medida. A França registrou mais quatro óbitos, chegando a 30.606 desde o início da pandemia, e o Reino Unido apenas um de ontem para hoje, somando 41.499.

O governo francês permanece em alerta em 53 dos 101 departamentos em todo o país, que estão em situação de moderada a alta vulnerabilidade devido à circulação do vírus SARS-CoV-2. O número de testes de coronavírus também vem subindo na França e passou de 900 mil nesta semana. Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, o objetivo e chegar a 1 milhão semanais.

Já no Reino Unido, o aumento significativo do número de infecções diárias foi divulgado em um momento no qual crescem as críticas ao governo do primeiro-ministro Boris Johnson no combate ao vírus SARS-CoV-2. O premiê teve que lidar com a perda de sua liderança de 26 pontos sobre o Partido Trabalhista em termos de apoio público, de acordo com uma nova pesquisa de opinião publicada pelo dominical The Observer. Os dois grupos políticos têm agora 40% do apoio dos eleitores cada. Nos últimos dias, acadêmicos e sindicatos universitários em todo o país têm manifestando o temor de um novo surto do vírus quando os estudantes retornarem aos campi, o que acontecerá nas próximas semanas, a não ser que sejam canceladas as aulas presenciais.

*Com EFE