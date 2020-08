Saúde corrige erro e mortos por Covid-19 chegam a 958 no sábado

O Ministério da Saúde havia divulgado 758 mortes pela doença ontem, 200 a menos.

Reprodução/Boca Juniors Até o momento, já são 120.462 óbitos acumulados no país.



O Ministério da Saúde corrigiu os dados referentes às mortes por Covid-19 no país registradas ontem. O número subiu de 758 para 958. Segundo a pasta, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o número de óbitos por coronavírus até agora na unidade da federação havia sido 2.250, mas o dado correto é 2.450. Até o momento, já são 120.462 óbitos acumulados no país. Em relação aos casos de Covid-19, não houve mudança. Foram registrados 41.350 no sábado e 3.846.153 casos confirmados no Brasil durante a pandemia.

Covid-19 no Distrito Federal

Entre as 27 unidades da federação, o Distrito Federal assumiu, mais uma vez, a liderança no Ranking Covid-19 dos Estados, com a pior atuação no enfrentamento ao novo coronavírus. O levantamento feito pela organização CLP – Liderança Pública analisa e compara a atuação dos estados em relação às ações frente à pandemia, classificando-os conforme o desempenho mais ou menos favorável. Logo atrás do DF, Goiás, Tocantins, Rio de Janeiro e Mato Grosso completam a lista dos cinco piores quadros no que se refere ao combate à doença no país.

Ao contrário destes, o Espírito Santo, considerado 100% transparente nos dados relacionados à pandemia, passou o Maranhão e agora é o estado com melhor desempenho. Na sequência aparecem Amazonas, Bahia e Rio Grande do Norte, completando a lista dos cinco estados com melhor atuação. No ranking, quanto maior a nota, pior é a avaliação.

* Com Estadão Conteúdo