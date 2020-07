Reino Unido retira Espanha da lista de países ‘seguros para visitas’ e turistas precisam cumprir isolamento

O governo britânico já avisou que pode tomar decisão semelhante com outras nações nos próximos dias

EFE/EPA/ANDY RAIN



O aumento no número de casos de coronavírus na Europa nos últimos dias já preocupa diversos governos do continente. O Reino Unido decidiu no sábado a noite retirar a Espanha da lista de países considerados seguros para se visitar neste momento. Isso significa que, desde ontem, quem chega do território espanhol na Grã Bretanha precisa enfrentar 14 dias de isolamento obrigatório. A decisão foi anunciada sem aviso prévio e pegou muitos turistas britânicos de surpresa.

O país tenta retomar alguma normalidade já há várias semanas e muitas pessoas haviam decidido seguir em frente com as férias de verão. Agora elas precisam ficar em casa de quarentena outra vez numa situação que coloca a renda de autônomos e funcionários em risco. O governo defendeu a decisão súbita alegando que é preciso agir rápido para evitar que uma nova onda de contaminações ocorra por aqui. A Espanha registrou mais de 900 casos novos da Covid-19 diariamente no final da semana passada. Por isso o governo britânico entendeu que viajar para o país neste momento não é mais seguro.

A França tem registrado números semelhantes nos últimos dias também e por isso as férias de verão ficaram incertas por aqui. Deixar o país é um risco que muitos britânicos estavam preparados para correr, mas a imposição de quarentena obrigatória pode acabar sendo um preço muito alto para ser pago. A Espanha é um dos principais destinos turísticos dos britânicos, especialmente nesta época do ano. Assim como Portugal, que também permanece na lista de países a serem evitados.

A questão é que esta mudança repentina sobre a não recomendação de viagens acaba afetando os planos de todo mundo. Logo, os efeitos negativos são sentidos não apenas por quem deixa de viajar, mas principalmente para a já combalida indústria do turismo. Os espanhóis reclamam da decisão britânica e insistem que é seguro viajar para o país neste momento. Mas o governo britânico entende o oposto e já avisou que pode tomar decisão semelhante com outros países europeus nos próximos dias.