Corpo de jovem que morreu em 2006 não se decompôs; confira foto

Carlos Acutis será beatificado no dia 10 de outubro; milagre atribuído ao jovem aconteceu no Brasil

Reprodução Antes de morrer, Carlo Acutis desejou que seus sofrimentos fossem oferecidos a Deus, ao Papa Bento XVI e à Igreja



Na última quinta-feira, 1º, a internet ficou impressionada com fotos de um jovem de 15 anos deitado de olhos fechados, aparentemente dormindo. Com a pele rosada e trajes esportivos, muitos se assustaram ao saber que Carlo Acutis está, na verdade, morto há 14 anos. O jovem britânico morreu em 12 de outubro de 2006, após lutar contra uma leucemia. Ele, que era católico e documentava a religiosidade através de um blog, é chamado por muitos de “padroeiro da internet”. Um milagre no Mato Grosso do Sul, em 2010, foi atribuído à ele — que será beatificado no próximo dia 10.

Cuerpo incorrupto de Carlos Acutis pronto a ser beatificado.

O corpo de Carlo Acutis vai ficar exposto para visitação até o dia 17 de outubro na região da Úmbria, no centro da Itália. Por conta da pandemia, telões serão espalhados pela cidade de Assis para evitar aglomerações no local. Ainda assim, cerca de 3 mil peregrinos devem ir ao Santuário do Despojamento. De acordo com o Vaticano, os membros se encontram em bom estado de conservação, apesar de ter passado por um processo de “recomposição” não especificado pela Igreja. Em 2010, o Vaticano reconheceu um milagre atribuído ao jovem no Brasil. Na época, uma criança com problemas graves de saúde foi curada após o avô ter tocado as roupas de Carlo, que estavam expostas em uma paróquia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Antes de morrer, Carlo Acutis desejou que seus sofrimentos fossem oferecidos a Deus, ao Papa Bento XVI e à Igreja. Seu testemunho comoveu toda a Itália, onde ele se tornou modelo de santidade.