Covid-19: Itália prorroga do estado de emergência até 15 de outubro

O governo da Itália formalizou a prorrogação do estado de emergência até 15 de outubro para gerir a pandemia da Covid-19. O Conselho de Ministros aprovou na quarta-feira (29) a extensão do estado de alarme, decretado em 31 de janeiro, quando teve início a crise sanitária no país. Para essa extensão, a coalizão governamental, entre o Movimento 5 Estrelas, o Partido Democrata (centro-esquerda) e outras forças progressistas, consultou as duas cadeiras do Parlamento, o Senado e a Câmara dos Deputados, e obteve seu apoio. No entanto, tiveram a oposição da aliança de partidos de direita: a Liga, Irmãos de Itália e o conservador Forza Italia, que considerma não existir nenhuma emergência em andamento e veem como suspeita a proposta de gerir a situação por decreto.

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, defendeu que, com o estado de emergência, o governo estaria preparado para responder de maneira mais rápida e eficaz a possíveis novos surtos da doença. Atualmente, a curva epidemiológica na Itália está no mínimo desde o início da crise, em fevereiro, com a detecção das primeiras infecções locais. Nas últimas semanas, uma média de 200 infecções foram registradas diariamente. Ao todo, foram confirmados 246,7 mil casos e 35.129 mortes por Covid-19 no país, de acordo com os dados mais recentes da Defesa Civil e do Ministério da Saúde italiano. No entanto, as autoridades alertam que o vírus ainda está em circulação e pedem para não baixar a guarda e respeitar as medidas de segurança.

*Com informações da EFE