Criança recebe água em tampa de garrafa enquanto aguarda resgate dos escombros na Turquia

Uma criança recebeu água em tampa de garrafa enquanto aguarda ser retirada dos escombros do terremoto na Turquia. Em um vídeo compartilhado das redes sociais pelo prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, é possível ver a equipe de resgate hidratando o menino e a alegria dele ao receber a água. A criança em questão foi identificada como Muhammed Ahmed, um refugiado da guerra civil da Síria. Essa é mais uma das cenas comoventes que tem sido registradas desde segunda-feira, 6, quando a Turquia e a Síria foram atingidas por um tremor de magnitude 7,8, que deixou vários prédios destruídos e mais de 11.200 pessoas mortas, além dos vários feridos. Outro caso que chamou atenção foi de uma menina que durante todo o tempo em que esteve nos escombros, usou o braço para proteger o irmão mais novo. Os dois foram resgatados e estão se recuperando. Durante dois dias e duas noites desde o terremoto de 7,8 graus de magnitude, milhares de socorristas trabalharam em temperaturas gélidas para encontrar sobreviventes sob as ruínas de edifícios que desabaram dos dois lados da fronteira. O diretor do Crescente Vermelho turco, Kerem Kinik, advertiu que as primeiras 72 horas foram críticas para os trabalhos de resgate, mas destacou que as ações foram prejudicadas pelas “severas condições meteorológicas”.

The little girl said to the rescuer that, sir, if you rescue me and my brother … we will become your slaves for the rest of our lives 😥#TurkeyEarthquake #Turkey #earthquake pic.twitter.com/PUBXyiKYgH

— Shehr Bano Official (@OfficialShehr) February 7, 2023