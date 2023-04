Crianças assassinadas em creche de Blumenau eram filhas únicas

Vítimas fatais são três meninos e uma menina, com idade entre 4 a 7 anos, e foram mortas com golpes de machadinha

DENNER OVIDIO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de policiais, equipes de resgate e familiares diante do Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, na cidade de Blumenau (SC), que foi invadida por um homem com uma machadinha e uma faca, num ataque que deixou quatro crianças mortas, na manhã desta quarta-feira, 5 de abril de 2023



As quatro crianças que foram mortas nesta quarta-feira, 5, em um atentato na creche Cantinho Bom Pastor eram filhos únicos, informou o prefeito da cidade de Blumenau, Mário Hildebrant. As vítimas fatais são três meninos e uma menina, com idade entre 4 a 7 anos, e foram assassinadas com golpes de machadinha por um jovem de 25 anos, que se entregou à polícia após o crime. Segundo a polícia, os menores foram identificados como Bernardo Cunha Machado (5 anos), Bernardo Pabest da Cunha (4 anos), Larissa Maia Toldo (7 anos) e Enzo Marchesin Barbosa (4 anos). Uma funcionária da creche disse que se trancou com alguns bebês dentro de um banheiro durante o ataque. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou na tarde desta quarta-feira, 5, que o autor do ataque a creche Cantinho do Bom Pastor, localizada em Blumenau, tem quatro passagens pela polícia. O caso é tratado como isolado pela Polícia Civil. “A situação é de caso isolado. Não tem relação com outras práticas criminosas, não é coordenado”, explicou o delegado-geral. Segundo ele, a polícia começou a construir, desde a semana passada, um plano de contingência para evitar episódios como este em Blumenau. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil. O motivo do ataque ainda está sendo investigado.