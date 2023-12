Cristina Kirchner abre Assembleia Legislativa para iniciar cerimônia de posse de Milei

Presidente foi empossado neste domingo

Reprodução / Youtube Jovem Pan News Ex-vice-presidente da Argentina, Christina Kirchner, abre assembleia de posse de Javier Milei



A ex-vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, abriu neste domingo, 10, a sessão da Assembleia Legislativa na qual o presidente Javier Milei e a vice-presidente Victoria Villarruel tomaram posse. Na reunião plenária das duas câmaras do Congresso da Argentina, Kirchner leu a resolução que declarou Milei presidente até 10 de dezembro de 2027.

“Quem vos fala tomará o juramento, primeiramente do presidente eleito, a quem os atributos de comando serão dados pelo presidente em fim de mandato, e depois tomarei o juramento da vice-presidente entrante. Ali me retiro e deixo vocês com o presidente e a vice-presidente eleitos”, disse Kirchner.

*Com informações da EFE