Cruz gigante é exibida no prédio do Grupo Wagner, em São Petersburgo

Líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo de avião que caiu em Moscou nesta quarta-feira, 23; dez pessoas morreram

Reprodução/Twitter/@bbcrussian Enorme cruz se formou no prédio do Grupo Wagner, em São Petersburgo



Uma enorme cruz se formou no prédio do Grupo Wagner, em São Petersburgo, na Rússia, na noite desta quarta-feira, 23, horas após a morte do seu líder Yevgeny Prigozhin. A informação foi divulgada pela BCC News. Luzes das salas do edifício foram acesas, formando uma grande cruz. A imagem está sendo associada a uma homenagem às vítimas do acidente aéreo, que resultou na morte de 10 pessoas nesta quarta-feira. Priggojin estava na aeronave que caiu na região russa de Tver, ao norte de Moscou, por volta das 18h, horário local (às 12h no horário de Brasília). A causa da queda é investigada. Não houve manifestação do do Kremlin ou do Ministério da Defesa até o momento.

📷Издание «Бумага» публикует фото «ЧВК Вагнер Центр» сейчас. Тем временем, издание «Фонтанка» пишет, что крест на «Вагнер Центре» горел уже давно. Уточняется, что так могут гореть вентиляционные шахты и технические помещения. pic.twitter.com/NsngIozRO2 — bbcrussian (@bbcrussian) August 23, 2023

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) iniciou uma investigação sobre a queda do avião da Embraer Legacy. Eles informaram que o nome de Prigozhin aparece na lista de passageiros junto a outras nove pessoas – eram três pilotos e sete passageiros – deste avião que faria o voo entre Moscou e São Petersburgo. “Foi iniciada uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que aconteceu na região de Tver esta noite. De acordo com a lista de passageiros, o nome e o sobrenome de Yevgeny Prigozhin foram incluídos nesta lista”, observou a agência. “Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram”, informou o Ministério russo de Situações de Emergência, um pouco antes, no Telegram. “O Ministério russo para Situações de Emergência está realizando operações de busca”, completou. Prigozhin foi responsável por liderar um motim contra o Estado-Maior russo e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, liderada por seus homens, que capturaram brevemente locais militares no sul da Rússia antes de seguirem para Moscou. O motim ocorreu em meio ao conflito da Rússia com a Ucrânia, mas terminou na noite de 24 de junho, com um acordo que previa a partida de Prigozhin para Belarus.