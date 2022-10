Cuba registra primeiro dia sem novos casos de Covid-19 em 26 meses

País também não contabiliza mortes desde agosto; mais de 90% da população tem esquema vacinal completo e 77% já recebeu a dose de reforço

Yander Zamora/EFE Cuba produziu três vacinas próprias de covid-19 e controlou o vírus



O Ministério da Saúde Pública de Cuba informou nesta terça-feira, 11, que nenhuma pessoa testou positivo para Covid-19 nas 24 horas anteriores, no que representa o primeiro dia sem novas infecções relatadas em 26 meses. A última vez que o ministério não registrou infecções da doença foi em 20 de julho de 2020. Cuba vem mantendo um baixo número de casos de coronavírus nos últimos meses. Desde dia 11 de fevereiro, não foram registrados mais de 1.000 contágios em um dia. Nesta terça-feira, 45 pessoas seguiam internadas em Cuba, 30 delas suspeitas de terem a doença e 15 casos confirmados ativos, segundo o Ministério da Saúde Pública. As autoridades de saúde cubanas destacaram que o país acumula até agora 1.111.238 testes positivos desde o primeiro caso, notificado em março de 2020. A pasta de Saúde também não registrou óbitos nas últimas 24 horas e mantém o número total de mortos por coronavírus em 8.530. A última vítima registrada com ou por Covid-19 foi notificada em 21 de agosto. As autoridades cubanas garantem que a pandemia foi amplamente controlada no país pela campanha de vacinação em massa, realizada com três imunizantes preparados nacionalmente: Abada, Soberana 02 e Soberana Plus. O Ministério da Saúde Pública garante que sua eficácia é superior a 90%, um índice que não foi confirmado por especialistas externos independentes. Mais de 90% dos 11,1 milhões de cubanos receberam o esquema vacinal completo e cerca de 77% já receberam a dose de reforço.

*Com informações da EFE