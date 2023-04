Dalai lama pede a criança para ‘chupar sua língua’ durante audiência e se desculpa após repercussão negativa

Vídeo em que ele faz o pedido inusitado a um menino viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de críticas; essa não é a primeira vez que ele se envolve em polêmica

MOHD ARHAAN ARCHER / AFP Líder espiritual tibetano Dalai Lama gesticula como reverenciado pelo prêmio "Ladakh dPal rNgam Dusdon 2022" por ocasião do dia da declaração de Ladakh do território da união, em Leh



O líder espiritual Dalai lama, de 87 anos, usou as redes sociais para se desculpar com um menino após pedir para ele ‘chupar sua língua’. Por meio do Twitter, sua conta oficial declarou: “Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, assim como a seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado”, acrescentando que “sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente”. O estranho pedido, realizado no dia 28 de fevereiro durante uma audiência, em McLeod Ganj, subúrbio de Dharamsala, no norte da Índia, onde o líder espiritual vive exilado desde o fracasso da revolta tibetana de 1951 contra o domínio chinês., viralizou nas redes socais e gerou uma série de críticas. Dalai lama pergunta ao menino “você pode chupar minha língua?” e então ele mostra a língua, desencadeando a hilaridade dos presentes. Alguns internautas chamaram sua atitude de “nojenta” e “absolutamente doentia”. Essa não é a primeira vez que o líder espiritual se envolve em polêmica, isso porque em 2019, ele teve de se desculpar por ter dito que, se uma mulher fosse suceder-lhe, teria de ser “atraente”. Os comentários, em entrevista à ‘BBC’, causaram polêmica. O Dalai lama é o representante do movimento pela autonomia do Tibete. A presença internacional, de que ele desfrutava quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989, diminuiu — em parte, por causa de sua idade, mas também devido à crescente influência econômica e política da China.