De repúdio a apoio, países se manifestam sobre resultado de eleições presidenciais na Venezuela

Múltiplos países expressaram dúvidas, nesta segunda-feira (29), sobre a transparência da eleição presidencial de domingo (28) na Venezuela, onde o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou a vitória de Nicolás Maduro. Em 2018, o sucessor do falecido Hugo Chávez (1999-2013) venceu uma eleição boicotada por seus principais adversários. Ele teve 47 pontos de vantagem para o segundo colocado, Henri Falcón, candidato de uma oposição dividida. No domingo (28), porém, a oposição estava unida na eleição. As pesquisas apontavam o favoritismo do candidato Edmundo González Urrutia, um “outsider” escolhido pela carismática e popular líder opositora María Corina Machado, que foi impedida de concorrer por uma inabilitação política. Mesmo assim, Maduro ficou sete pontos à frente de González (51,2% dos votos, contra 44,2%), após a apuração de 80% dos votos, segundo o CNE, controlado pelo chavismo, um anúncio recebido com ceticismo pela comunidade internacional.

Estados Unidos e países da União Europeia contestaram resultado

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, expressou “grave preocupação” com a possibilidade de que o resultado eleitoral anunciado na Venezuela não reflita a vontade do povo. Ele pediu uma apuração “justa e transparente” dos votos. “Agora que a votação foi concluída, é de vital importância que cada voto seja contado de forma justa e transparente. Pedimos às autoridades eleitorais que publiquem a contagem detalhada dos votos (atas) para garantir a transparência e prestação de contas”, disse. Já o líder da diplomacia da UE, Josep Borrell, pediu que a Venezuela garanta “total transparência no processo eleitoral, incluindo a apuração detalhada dos votos e o acesso às atas de votação”. Na Espanha, o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, pediu ao país que garanta “total transparência” na contagem dos votos, a “publicação das atas” e que “a calma e a civilidade sejam mantidos”. Já na Itália, o chanceler italiano, Antonio Tajani, exigiu que os “resultados que possam ser verificados”.

América Latina se divide entre incertezas e condenações

O chanceler da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, pediu a “contagem total dos votos, sua verificação e auditoria de caráter independente” para “eliminar qualquer dúvida sobre os resultados”. A reação argentina foi um pouco mais enfática. O presidente da Argentina, Javier Milei, em sua rede social X (antigo Twitter), escreveu, antes da divulgação dos resultados oficiais, a mensagem “DITADOR MADURO, FORA!!!”. O presidente complementou: “Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo aguarda que reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte”, acrescentou. “A Argentina não vai reconhecer outra fraude e espera que desta vez as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular”, concluiu.

DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

O presidente chileno, Gabriel Boric, disse que os resultados anunciados são “difíceis de acreditar” e exigiu “total transparência das atas e do processo”, e que “observadores internacionais não comprometidos com o governo confirmem a veracidade dos resultados”. “Do Chile não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável”, acrescentou. O chanceler peruano, Javier González-Olaechea, anunciou que convocará o embaixador do Peru na Venezuela para consultas diante dos “graves anúncios oficiais das autoridades eleitorais venezuelanas”. Já na Costa Rica, o presidente Rodrigo Chaves, repudiou “categoricamente” a proclamação de Nicolás Maduro como presidente da República Bolivariana da Venezuela, que considerou “fraudulenta”.

Para o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, “não se pode reconhecer um triunfo se não se confia na forma e nos mecanismos utilizados para chegar nele”. A posição da Guatemala também foi de repúdio: “A Venezuela merece resultados transparentes, precisos e que correspondam à vontade do seu povo”, escreveu na rede social X o presidente social-democrata Bernardo Arévalo, que também disse ter recebido os resultados “com muitas dúvidas”.

Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 29, 2024

Aliados de Nicolás Maduro comemoram terceiro mandato

Governos aliados de Maduro também se pronunciaram sobre a eleição. A China, que mantém vínculos próximos com a Venezuela, felicitou Nicolás Maduro por sua reeleição e afirmou que está “disposta a enriquecer a associação estratégica” com o país latino-americano, informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também felicitou Maduro. O país é um aliado tradicional da Venezuela e destacou que as relações entre os dois países “constituem uma associação estratégica” e que acredita que estas se desenvolverão “em todas as áreas”. Em Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel declarou, em sua rede social, que, “hoje triunfou a dignidade e o valor do povo venezuelano sobre pressões e manipulações”. A Maduro “nossa homenagem e saudação, em honra, glória e por mais vitórias”, afirmou o presidente Daniel Ortega, que enviou “nosso abraço eterno”.

Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente @NicolasMaduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de #Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 29, 2024

O presidente da Bolívia, Luis Arce, saudou que “a vontade do povo venezuelano tenha sido respeitada nas urnas”, ao mesmo tempo que ratificou a “vontade de continuar fortalecendo os nossos laços de amizade”. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, felicitou Maduro por “seu triunfo inquestionável, que reafirma sua soberania e o legado histórico do comandante Hugo Chávez”, o falecido presidente que escolheu Nicolás Maduro como sucessor.

*Com informações da AFP

