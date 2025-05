Defesa Civil de Gaza anuncia seis mortes em ataques israelenses

Dezenas de feridos foram levados para hospitais após um bombardeio aéreo durante a madrugada contra uma residência no bairro Amal de Khan Yunis, no sul do território palestino

EFE/EPA/HAITHAM IMAD Edíficio destruído pela guerra em abril



A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou neste sábado (24) que seis pessoas morreram, incluindo dois menores de idade, em bombardeios noturnos no centro e no sul do território palestino sitiado, onde Israel intensifica sua ofensiva. “Nossas equipes transportaram pelo menos seis mortos”, declarou Mahmud Bassal, porta-voz de organismo de primeiros socorros. Segundo ele, “quatro mortos” — um casal e duas crianças da mesma família — e “dezenas de feridos” foram levados para hospitais após um bombardeio aéreo durante a madrugada contra uma residência no bairro Amal de Khan Yunis, no sul do território palestino.

Bassal também citou “dois mortos e vários feridos, incluindo crianças”, em outro ataque contra uma casa no campo de refugiados palestinos de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

Desde o início da guerra desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do Hamas, Israel proíbe o acesso de jornalistas estrangeiros à Faixa de Gaza.

O ataque do Hamas em outubro de 2023 provocou a morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis. Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 57 continuam retidas em Gaza, das quais pelo menos 34 morreram, segundo as autoridades israelenses.

Mais de 53.800 palestinos, a maioria civis, morreram na Faixa de Gaza na operação militar israelense, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas para Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório