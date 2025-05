Justiça da França condena oito acusados de roubar joias de Kim Kardashian em 2016

Entre os dez acusados, um foi absolvido, enquanto outro recebeu pena por porte ilegal de armas, embora não estivesse relacionado ao crime principal

Alain JOCARD / AFP Kim Kardashian manifestou sua gratidão às autoridades da França pela busca de justiça



Oito indivíduos foram sentenciados por sua participação no roubo de R$ 56 milhões que teve como alvo a socialite Kim Kardashian em 2016. Entre os dez acusados, um foi absolvido, enquanto outro recebeu pena por porte ilegal de armas, embora não estivesse relacionado ao crime principal. As penas dos demais variam, mas, devido ao tempo já cumprido, não retornarão ao sistema prisional. Kim Kardashian manifestou sua gratidão às autoridades da França pela busca de justiça, ressaltando que o incidente foi uma experiência aterrorizante que deixou marcas profundas em sua vida e na de seus familiares. A maioria dos condenados está na faixa etária de 60 a 70 anos e alguns deles enfrentam problemas de saúde.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O assalto aconteceu em Paris, onde Kardashian foi ameaçada com armas, amarrada e teve suas joias, incluindo um anel de noivado avaliado em US$ 4 milhões, subtraídas. A violência do crime e a forma como foi executado geraram grande repercussão na mídia internacional. As condenações refletem a seriedade do crime e a determinação das autoridades em responsabilizar os envolvidos. Apesar das penas impostas, a situação dos réus, muitos dos quais já estão em idade avançada, levanta questões sobre a eficácia das punições em casos de crimes tão graves.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA