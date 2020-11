‘Se os resultados da Flórida chegarem e mostrarem que eu ganhei, acabou’, diz Biden

Declaração foi dada a repórteres na tarde desta terça-feira, 3. Biden também comentou sobre a possibilidade de Trump declarar vitória antes do final da apuração

EFE/EPA/OLIVIER DOULIERY O candidato democrata disse estar incerto sobre vitória no pleito.



No dia da votação para a presidência dos Estados Unidos, o candidato democrata, Joe Biden, afirmou que vencer na Flórida pode significar uma vitória contra Donald Trump. A declaração foi dada pelo candidato a repórteres na cidade de Wilmington, em Delaware, na tarde desta terça-feira, 3. “Se os resultados da Flórida chegarem e mostrarem que eu ganhei, é isso. Acabou”, disse Biden, que completou: “Se eu não ganhar, tem a contagem dos votos antecipados, e devemos nos sair bem em outros estados”, continuou o candidato, que também disse ter um “bom pressentimento” para a situação.

Além disso, Biden também disse estar incerto sobre a vitória e confiar no grande comparecimento dos eleitores nos estados. “Há tanta coisa em jogo agora… Veremos. Se Houver algo para falar esta noite, eu falarei. Se não, vou esperar até que os votos sejam contados”, disse o democrata. O candidato também comentou a possibilidade de Trump declarar vitória antes do fim da apuração. “Dependerá do que ele disser e como disser. Não importa o que ele faça ou diga, os votos serão contados.”, afirmou Biden.