Delegado morre e dois policiais ficam feridos durante emboscada em bar no Texas

Tiroteio começou depois de tumulto na madrugada; suspeito ainda está foragido

Reprodução/ MSNBC Emboscada aconteceu durante a madrugada deste sábado



Neste sábado, 16, a polícia de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, perdeu um delegado e teve dois homens feridos durante emboscada por um suspeito dentro de um bar. Em entrevista coletiva, o chefe assistente executivo da polícia, James Jones, informou que uma pessoa foi presa, mas não ficou claro se seria o suspeito ou alguém próximo a ele. O tiroteio aconteceu durante a madrugada, por volta das 2h, depois de um tumulto. “Eles estavam tentando prender um suspeito, ou detê-lo, e estavam lutando com ele quando foram emboscados. Acreditamos que eles foram emboscados, baleados pelas costas com um rifle”, disse Jones. Os policiais que estão no Hospital foram atingidos nas costas e no pé. O atirador foi descrito como um homem hispânico na casa dos 20 anos e o departamento de polícia trabalha para prendê-lo ‘em breve’. “Espero uma justiça rápida para aquele indivíduo, porque ele emboscou meus homens”, explicou o chefe assistente.