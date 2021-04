Ator ‘The Rock’ quer concorrer à presidência dos EUA se tiver apoio popular

Uma pesquisa de opinião pública realizada com mais de 30 mil norte-americanos apontou que 46% considerariam votar no astro de ‘Velozes e Furiosos’; Angelina Jolie recebeu apoio de 30%

Reprodução Instagram The Rock 'Se um dia acontecer, será minha honra servir a vocês, o povo”, comentou Dwayne Johnson em suas redes sociais



O astro Dwayne Johnson afirmou nesta segunda-feira, 12, que concorreria à presidência dos Estados Unidos se tivesse apoio dos norte-americanos. “Eu tenho esse objetivo de unir o país, e também acredito que o se o povo quiser isso, então eu o farei”, disse em entrevista à emissora de televisão NBC. A declaração foi feita logo depois de uma pesquisa de opinião pública online, feita pela empresa de tendências do consumidor Piplsay, indicar que cerca de 46% dos cidadãos considerariam votar no ator da franquia “Velozes e Furiosos“. “Eu não acredito que nossos pais fundadores jamais tenham contemplado um cara de 1,93m, careca, tatuado, metade negro, metade samoano, bebedor de tequila, motorista de caminhonete e que usa pochete pudesse se juntar ao clube deles – mas se um dia acontecer, será minha honra servir a vocês, o povo”, comentou ‘The Rock’ em suas redes sociais. Considerado um dos atores mais bem pagos do país, Dwayne Johnson levanta a possibilidade de tentar o cargo mais alto da Casa Branca há vários anos, mas nunca revelou qual partido representaria e jamais iniciou uma campanha eleitoral.

A pesquisa do Piplsay também apontou que 30% do eleitorado apoiaria a atriz Angelina Jolie em uma possível candidatura à presidência, enquanto 27% votariam na apresentadora de televisão Oprah Winfrey e 22% no ator Tom Hanks. Do total de 30 mil participantes, 63% disseram que figuras do mundo do entretenimento seriam bons políticos caso tivessem “aptidão” ou a “equipe certa” para isso. Além do ex-presidente Donald Trump, que apresentava o programa “O Aprendiz” antes de ocupar a Casa Branca, outros famosos ocuparam cargos públicos nos Estados Unidos. É o caso do ator Ronald Reagan, que também foi presidente, e do ator Arnold Schwarznegger, eleito governador da Califórnia.