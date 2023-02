Departamento dos EUA avalia que pandemia surgiu de vazamento acidental em laboratório

Informação consta em um relatório de inteligência confidencial recentemente fornecido à Casa Branca

Unsplash/Engin Akyurt Pandemia da Covid completa três anos no Brasil neste domingo, 26



A pandemia da Covid-19 pode ter surgido de um vazamento acidental em um laboratório de Wuhan, na China. Isso é o que avalia o Departamento de Energia dos Estados Unidos. A informação consta em um relatório de inteligência confidencial recentemente fornecido à Casa Branca e aos principais membros do Congresso. Antes, o departamento dizia que tinha dúvidas sobre a origem do vírus. A nova posição está em uma atualização de um documento de 2021 do escritório da diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines. O documento mostra que diferentes partes da comunidade de inteligência chegaram a julgamentos díspares sobre a origem da pandemia. A avaliação do Departamento de Energia agora se junta ao Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês). Ambos acreditam que o vírus provavelmente se espalhou por um acidente em um laboratório chinês. Quatro outras agências, juntamente com um painel nacional de inteligência, ainda julgam que foi provavelmente o resultado de uma transmissão natural. Duas seguem indecisas. A comunidade de inteligência dos EUA é composta por 18 agências, incluindo escritórios nos departamentos de Energia, Estado e Tesouro. Oito deles participaram da revisão das origens da Covid, junto com o Conselho Nacional de Inteligência.

*Com informações do Estadão Conteúdo.