Unicorn Hunters #07 – Multiempreendedor apresenta iluminação capaz de combater doenças infecciosas

Reprodução/Jovem Pan News Multiempreendedor apresenta iluminação capaz de combater doenças infecciosas



A pandemia da Covid-19 foi um lembrete das ameaças microbiológicas ao nosso redor. Mas e se uma iluminação especial conseguisse eliminar inúmeros patógenos em superfícies e no ar? O multiempreendedor PJ Piper, fundador e CEO da Far UV Techonologies, criou aparelhos com nanotecnologia, capazes de erradicar doenças com a iluminação por criptônio. A tecnologia foi apresentada no sétimo episódio de Unicorn Hunters, reality que visa encontrar empresas capazes de oferecer retornos exorbitantes aos investimentos.

Para os hábeis jurados do “Círculo do Dinheiro”, a questão financeira é um fator importante para avaliação de quem pode ser o próximo unicórnio — empresa startup privada valorizada em mais de US$ 1 bilhão. Segundo o fundador da Far UV Technologies, a empresa cresce mais de 10.000% ao ano, em mais de US$ 3,4 trilhões de mercados disponíveis. No Unicorn Hunters, o multiempreendedor oferece US$ 20 milhões em ações, podendo ser a única rodada de capital que a empresa levantará antes de uma oferta pública.

“Ouvimos as palavras mais gloriosas que um empreendedor pode ouvir do governo: ‘Um projeto de alívio para Covid de US$ 1,9 trilhão’”, afirmou o fundador. Até o momento da apresentação, cada aparelho com a tecnologia desenvolvida pela empresa de Piper custava a partir de US$ 2.500, a depender do modelo. Impressionados com os aparelhos e boa apresentação do fundador da startup, os grandes investidores Steve Wozniak, Moe Vela, Silvina Moschini, Alex Konanykhin e Scott Livingstoni aceitaram apoiar o projeto de PJ Piper. Já a ex-tesoureira dos Estados Unidos, Rosie Rios, e o empresário Lance Bass, afirmaram precisar se aprofundar mais para entrar no projeto da empresa.

Por dentro do reality show

O Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News. Os episódios são exibidos aos domingos, às 17h30, na TV Jovem Pan, aplicativo Panflix e nas multiplataformas. Saiba mais sobre o programa AQUI na página especial da atração no portal da Jovem Pan.