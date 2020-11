Depois da Geórgia, Biden supera Trump na Pensilvânia e se aproxima mais da eleição

A vitória em um desses estados bastaria para o democrata conquistar a presidência dos Estados Unidos, visto que ele já conta com 264 dos 270 delegados necessários para a vitória eleitoral

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Em discurso feito na noite de quinta-feira (5), Joe Biden disse estar confiante da vitória



Às 11h de Brasília desta sexta-feira (6), Joe Biden superou Donald Trump em quantidade de votos na Pensilvânia, que representa 20 pontos no Colégio Eleitoral. Com 98% das cédulas apuradas, o estado contabiliza 49,5% de votos favoráveis ao democrata, contra 49,4% ao republicano. A diferença entre eles é, portanto, de 5 594 votos. Ao longo da madrugada, Biden ultrapassou o presidente na Geórgia, que tem 16 delegados, por apenas 1 097 votos. A apuração também continua em andamento no Alasca, no Arizona, na Carolina do Norte e em Nevada.

Segundo a agência de notícias The Associated Press, que já projeta a vitória do democrata no Arizona, Biden possui 264 dos 270 delegados necessários para ganhar a eleição nos Estados Unidos. Esses exatos seis pontos restantes podem ser adquiridos através de Nevada, onde o democrata lidera desde ontem. No momento, 49,4% das cédulas apuradas no estado são favoráveis a ele, que possui 11 438 votos a mais que Trump. Caso se concretizem, as conquistas democratas na Pensilvânia e na Geórgia só elevariam o “placar” a 306, tonando assim inegável a sua vantagem sobre o presidente.

A virada de Biden nesses estados se devem em parte à contabilização dos votos pelo correio, feita por último, que tendem a favorecer o partido democrata. Ainda não se sabe se o mesmo pode acontecer na Carolina do Norte, onde Trump lidera com uma diferença de 76 701 votos, equivalente a 1,4 ponto percentual. O republicano também está ganhando com boa margem no Alasca, onde foi o escolhido por 62,1% dos eleitores. No entanto, a vitória nesses dois estados representaria um total de 18 pontos no Colégio Eleitoral, quantidade insuficiente para consolidar sua reeleição, já que o presidente está atualmente com 214 delegados.