Deputados do PT participam de manifestação em apoio a Cristina Kirchner na Argentina

Evento atraiu quase 1 milhão de pessoas e contou com a participação do deputado federal Paulo Pimenta e da representante estadual Laura Sito

Matías Martin Campaya/EFE Argentinos participam de protesto em apoio à ex-presidente Cristina Kirchner, na Praça de Maio, em Buenos Aires



Deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) marcaram presença em um grande protesto em Buenos Aires, que teve como objetivo apoiar Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina. A manifestação atraiu quase 1 milhão de pessoas e contou com a participação do deputado federal Paulo Pimenta e da representante estadual Laura Sito, ambos do PT do Rio Grande do Sul. Durante o evento, Sito criticou a condenação de Kirchner, a qual considera um exemplo de “lawfare”, e pediu a sua libertação. Pimenta, por sua vez, expressou que sua presença era uma forma de protesto contra o que considera “uma injustiça perpetrada pelo sistema judiciário”. Ele também fez uma analogia entre a situação de Kirchner e a de outras figuras políticas que enfrentaram perseguições no passado.

“Somos solidários a ela, nesse momento em que mais uma vez querem tirar da vida política uma grande liderança popular, assim como fizeram com Perón no seu tempo e com Lula mais recentemente”, declarou em nota Pimenta, que chefiava a Secretaria da Comunicação Social do governo Lula antes de ser trocado por Sidônio Palmeira.

Cristina Kirchner, que já ocupou a presidência da Argentina, foi condenada a seis anos de prisão domiciliar por envolvimento em um esquema de corrupção ligado a contratos de obras públicas com valores inflacionados. A decisão foi ratificada pela Suprema Corte do país, embora a ex-presidente tenha a possibilidade de cumprir a pena em sua residência.

Além disso, está prevista uma visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a Cristina Kirchner durante a cúpula do Mercosul, que ocorrerá em julho. Essa visita poderia simbolizar um apoio adicional à ex-presidente argentina em um momento delicado de sua vida política e pessoal.

