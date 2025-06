Lula deve visitar Cristina Kirchner durante Cúpula do Mercosul na Argentina

Ex-presidente foi condenada pela Justiça argentina sob acusações de corrupção e cumpre pena em regime domiciliar devido à sua idade avançada; informação foi confirmada pelo deputado Paulo Pimenta (PT)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está planejando uma viagem à Argentina em julho com o objetivo de prestar solidariedade à ex-presidente Cristina Kirchner. A confirmação da visita foi feita pelo ex-ministro Paulo Pimenta durante uma entrevista à Rádio Argentina M750. Lula pretende demonstrar seu apoio a Kirchner, que atualmente enfrenta uma condenação judicial que resultou em prisão domiciliar. Esta viagem faz parte de uma rede de apoio internacional organizada por aliados de líderes latino-americanos, que veem a condenação de Kirchner como um exemplo de perseguição política.

Apesar de a viagem ainda não ter sido oficialmente confirmada pelo Palácio do Planalto e não constar na agenda oficial de Lula, a expectativa é que ela ocorra na primeira semana de julho. O presidente brasileiro, que recentemente retornou do Canadá após participar do encontro do G7, tem mantido uma agenda internacional bastante ativa. O caso de Kirchner tem gerado grande repercussão na Argentina, com manifestações de apoio de outros líderes nas redes sociais.

Cristina Kirchner foi condenada pela justiça argentina sob acusações de corrupção e está cumprindo pena em regime domiciliar devido à sua idade avançada, superior a 70 anos. A visita de Lula à Argentina é vista como um gesto significativo de solidariedade e apoio político à ex-presidente, em meio a um cenário de tensões políticas na região. Este movimento de Lula é interpretado como uma tentativa de fortalecer laços e demonstrar unidade entre os líderes progressistas da América Latina.

