Desabamento de hotel na China deixa pelo menos 8 mortos

Hospedagem foi inaugurada em 2018 e desabou na tarde da segunda-feira, 12; equipes de busca procuram sobreviventes nos escombros

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Pessoas ainda são procuradas nos escombros de hotel na China



Pelo menos oito pessoas morreram e nove estão desaparecidas após um hotel desabar na cidade chinesa de Suzhou na tarde desta segunda-feira, 12. Equipes de resgate com mais de 600 voluntários foram enviadas ao local e pelo menos sete pessoas foram retiradas dos escombros com vida nos primeiros minutos após o acidente. A estimativa é de que quase 24 pessoas estivessem dentro do hotel na hora do desabamento, a maioria delas era hóspede. As buscas por sobreviventes continuam sendo feitas com cães farejadores e escadas mais de 24 horas após o desmoronamento. A agência estatal chinesa Xinhua afirmou que as causas do desmoronamento ainda são investigadas pela polícia. O hotel Siji Kaiyuan, inaugurado no ano de 2018, tinha três andares e 54 quartos. Ele era considerado como uma hospedagem econômica em Suzhou.