Rihanna cobra R$ 415 mil por mês no aluguel de mansão em Beverly Hills

Imóvel da cantora fica em Beverly Hills e conta com vizinhos famosos como o cantor Paul McCartney

Reprodução/Instagram/badgalriri/13.07.2021 Rihanna alugou uma mansão em Beverly Hills, nos Estados Unidos



A cantora Rihanna colocou a mansão que possui em Beverly Hills, nos Estados Unidos, para alugar e o valor pedido pela artista é US $ 80 mil por mês, o que equivale a aproximadamente R$ 415 mil que ela embolsa mensalmente. O imóvel foi comprado ano passado pela estrela americana pela quantia de US $ 13,8 milhões, cerca de R$ 71,6 milhões. Segundo divulgado pelo The Hollywood Reporter, a mansão, que já foi alugada, possui cinco quartos e sete banheiros. Rihanna soma outros imóveis milionários na região, incluindo a casa ao lado da mansão recém-alugada. O imóvel fica em uma cobiçada rua sem saída e fica em um bairro que moram celebridades como o ex-Beatles Paul McCartney. Construída originalmente em 1930, a mansão foi demolida e uma propriedade com ar contemporâneo foi construída antes de Rihanna adquirir o imóvel. O local conta com uma sala de estar com lareira, uma área de bar, biblioteca com outra lareira e estantes de livros embutidas, cozinha gourmet revestida de mármore e equipada com ilhas duplas, eletrodomésticos de última geração e uma banqueta de café da manhã com assentos de couro preto, closet personalizado, banheira tipo spa, academia e sala de mídia. Veja a parte externa da mansão: