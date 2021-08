Desabamento de prédio residencial deixa pessoas soterradas na Espanha

Uma das vítimas presas nos escombros do edifício se comunica com equipes de resgate; nenhuma morte foi confirmada até o momento

Guardia Civil/Twitter/Reprodução Pelo menos duas pessoas estão soterradas nos escombros do prédio



O desabamento de um edifício de três andares no município de Peñíscola, na Espanha, deixou pelo menos duas pessoas soterradas na tarde desta quarta-feira, 25. Segundo o prefeito da cidade, Andrés Martínez, o responsável pelo condomínio de oito apartamentos investiga quantas pessoas ainda podem estar sob os escombros e nenhuma morte foi confirmada. Algumas pessoas foram socorridas com ferimentos leves e outras em estado de choque. Uma série de residências vizinhas ao prédio foram interditadas para passar por vistoria. Uma das duas vítimas soterradas se comunica com as equipes de resgate. A outra, porém, não apresentou qualquer sinal de vida até o momento. A causa do desabamento não foi descoberta pela polícia. Os boatos de uma explosão de gás, porém, foram descartados.