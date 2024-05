Desabamento em estrada deixa 48 mortos no sul da China

Colapso causou a queda de 23 veículos; cerca de 500 profissionais foram mobilizados para a operação de resgate

Reprodução/EFE O Ministério da Gestão de Emergências também alertou que as fortes chuvas podem aumentar no país em maio



O desabamento de um trecho de uma via expressa na província chinesa de Guangdong na quarta-feira (1º) matou 48 pessoas, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (2), enquanto prosseguem as operações de resgate. As fortes chuvas das últimas semanas na região provocaram o colapso de um trecho de 18 metros da estrada, entre a cidade de Meizhou e o condado de Dabu, que causou a queda de 23 veículos dentro da cratera e na encosta ao lado da estrada. “Além disso, há três pessoas cujo DNA está sendo comparado e confirmado”, acrescentou a agência, sem explicar se as três vítimas estão ou não incluídas no número de mortos. Além disso, 30 pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo. Imagens exibidas pelo canal estatal CCTV mostram máquinas escavando a encosta pela qual os veículos caíram. Um guindaste também auxiliou na retirada dos carros danificados e os transportava até um caminhão.

A imprensa estatal afirmou que o desabamento foi “um desastre geológico natural” provocado pelo “impacto das chuvas persistentes”, que o governo vinculou à mudança climática. O presidente Xi Jinping ordenou prioridade “ao trabalho de resgate e tratamento dos feridos, e administrar de maneira oportuna os perigos e riscos ocultos”, segundo a CCTV. Cerca de 500 profissionais foram mobilizados para a operação de resgate. Os temporais devem continuar até domingo no sul da China, segundo a agência. O Ministério da Gestão de Emergências também alertou que “as fortes chuvas podem aumentar no país em maio”, o que provoca um “risco maior de desastres geológicos”.

*Com informações da AFP