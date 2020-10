‘Desejo rápida recuperação ao presidente dos EUA’, diz Bolsonaro

Presidente usou as redes sociais para desejar melhoras a Donald e Melania Trump

EFE/EPA/Oliver Contreras Trump foi levado ao hospital de helicóptero



O presidente Bolsonaro usou as redes sociais para estimar melhoras a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e a primeira-dama Melania, diagnosticados com covid-19. “Desejo rápida recuperação ao presidente dos EUA, Donald Trump, e à primeira-dama, Melania. Com fé em Deus, estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados”, disse. “Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo”, completou.

Donald e Melania Trump testaram positivos após duas funcionárias próximas ao presidente serem diagnosticadas com o vírus. Nesta sexta-feira, o presidente foi levado ao hospital militar para avaliação médica. De acordo com o governo norte-americano, a decisão foi tomada como “medida de precaução”. A Casa Branca informou ainda que o líder-norte americano está sendo tratado com um coquetel de anticorpos intitulado Regeneron, além de zinco, vitamina D e aspirina. O documento não menciona a hidroxicloroquina.

A primeira-dama “permanece bem”, apenas com “tosse leve e dor de cabeça”. A atualização do boletim médico afimra que o quadro evoluiu para febre e fadiga. “Como precaução e por recomendação de seu médico e especialistas, o presidente trabalhará nos próximos dias a partir dos escritórios presidenciais [do hospital] Walter Reed”, disse a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, em comunicado.