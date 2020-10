Trump será levado a hospital militar para avaliação médica após testar positivo para Covid-19

Presidente norte-americano informou na madrugada desta sexta-feira, 2, que ele e a primeira-dama, Melania Trump, testaram positivo; Casa Branca diz que a internação acontece como ‘medida de precaução’

Chris Kleponis/EFE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será levado a um hospital militar após testar positivo para o novo coronavírus, informou a Casa Branca em comunicado nesta sexta-feira, 2. De acordo com o governo norte-americano, a decisão foi tomada como “medida de precaução”. A Casa Branca também informa que Trump deve permanecer no hospital Walter Reed, em Washington, “por alguns dias”. Mais cedo, em boletim médico, o médico da Casa Branca, Sean Conley, informou que o líder republicano “está sendo avaliado por um time de especialistas, e juntos nós estaremos fazendo recomendações ao presidente e à primeira-dama em relação às próximas etapas”.

A Casa Branca informou ainda que o líder norte-americano está sendo tratado com um coquetel de anticorpos intitulado de Regeneron, além de zinco, vitamina D e aspirina. Segundo a nota oficial, a primeira-dama “permanece bem” e tem “apenas uma tosse leve e dor de cabeça”. A nota dizia também que Donald Trump se sentia cansado, mas estava de bom humor. A atualização do boletim médico diz, no entanto, afirma que o quadro evoluiu para febre e fadiga. “Como precaução e por recomendação de seu médico e especialistas, o presidente trabalhará nos próximos dias a partir dos escritórios presidenciais [do hospital] Walter Reed”, disse a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, em comunicado. O helicóptero presidencial aguarda Trump do lado de fora da Casa Branca e deve levá-lo até o hospital nas próximas horas.