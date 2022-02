Deslizamento de terra deixa ao menos 14 mortos e 35 feridos na Colômbia

Moradores da região afirmaram que várias casas ficaram soterradas após a terra ceder; número de desaparecidos ainda é desconhecido

Reprodução / Twitter @UNGRD

Um deslizamento de terra deixou ao menos 14 mortos na cidade de Pereira, capital do departamento de Risaralda, na Colômbia. Segundo a Defensoria do Povo, “são 14 os mortos por este deslizamento”, sendo três das vítimas crianças. O presidente Iván Duque afirmou que a tragédia, que aconteceu na madrugada da terça-feira, 7, causada pelas chuvas na região, também deixou “35 feridos e perdas materiais”. “Solicitei à Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD) que esteja de prontidão para intervir quando necessário. Minhas mais profundas condolências às famílias dos falecidos”, escreveu o mandatário colombiano no Twitter. Segundo a imprensa local, o número de desaparecidos ainda é desconhecido. Moradores da região afirmaram que várias casas ficaram soterradas devido ao deslizamento e que algumas construções foram arrastadas para o rio Otún, que atravessa Pereira e está transbordando. Equipes de socorristas seguem nas buscas por desaparecidos. Por sua vez, o prefeito de Pereira, Carlos Maya, disse que 15 casas foram evacuadas por riscos de novos deslizamentos e lembrou que uma tragédia semelhante ocorrida há cerca de 25 anos. “As margens do rio Otún foram invadidas muitas vezes e embora tenhamos desobstruído para que as famílias não vivam em risco, muitas pessoas retornam. Agora estamos concentrados em recuperar os corpos e encontrar mais sobreviventes e depois vamos pensar em realocação.”

*Com EFE