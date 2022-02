Menino de 5 anos é resgatado sem vida de poço de 32 metros no Marrocos 

Após cinco dias de trabalho, os socorristas conseguiram tirar Rayan Awram do local, mas verificaram que ele estava morto

REUTERS/Thami Nouas Centenas de pessoas se mobilizaram para tentar salvar o marroquino Ryan, de apenas cinco anos, que caiu em poço de 32 metros de profundidade



Rayan Awram, de apenas 5 anos de idade, foi resgatado sem vida de um poço com 32 metros de profundidade, na noite deste sábado, 5, de acordo com comunicado emitido pela Casa Real do Marrocos. Após cinco dias de trabalho, os socorristas conseguiram tirar a criança do local, mas verificaram que ele estava morto. O caso foi amplamente repercutido no país africano e centenas de pessoas se mobilizaram para apoiar os pais do menino marroquino – a hashtag #SaveRayan chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O acidente envolvendo Rayan aconteceu na última terça-feira, 1º, no vilarejo de Ighran, no norte da província de Chefchaouen. De acordo com a mãe, Wassima Khaarchich, o incidente aconteceu enquanto o garoto brincava. Segundo as equipes de socorro, o resgate foi difícil de ser executado pela ameaça de deslizamentos de terra no túnel, que tem apenas 45 centímetros de largura. Durante as tentativas, os socorristas usaram uma corda para fornecer um tubo de oxigênio e água ao menino. Enquanto isso, voluntários ajudaram a escavar a terra com pás, tirando as pedras com as mãos para evitar deslizamentos. Apesar dos esforços, o menino não sobreviveu.

O rei Mohamed VI conversou por telefone com os pais de Rayan, para manifestar condolências pela perda do filho do casal. O comunicado da Casa Real indicou que o monarca vinha acompanhando de perto o “trágico incidente”. Além disso, o texto indica que o chefe de Estado deu instruções para que todas as autoridades competentes tomassem as medidas necessárias para salvar a vida do menino. Mohamed VI deu pêsames à família da criança pelo que classificou como “doloroso acidente” e garantiu que foram feitos todos os esforços para que Rayan fosse salvo. O comunicado expressou o agradecimento do rei às autoridades e forças públicas, além à sociedade civil, pela “forte e ampla” solidariedade expressada aos parentes do menino.

*Com informações da Agência EFE