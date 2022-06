Rússia entrega corpos de combatentes ucranianos mortos na siderúrgica de Azovstal

Tropas foram designadas para Kiev, onde testes de DNA estão sendo realizados para a identificação dos restos mortais

EFE / EPA / ALESSANDRO GUERRA Siderúrgica foi palco de intensos bombardeios por semanas



A Rússia começou a entregar os corpos de combatentes ucranianos mortos na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, ponto de combate com as tropas russas por semanas. Dezenas de mortos foram retirados da usina bombardeada, mas o número total não foi divulgado pelas tropas. De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, forças locais foram realocadas para Kiev, onde testes de DNA estão sendo realizados para identificar os restos mortais dos soldados. Enquanto isso, a guerra continua na região de Severodonetsk, cidade ao leste da Ucrânia. “É o 103º dia e o Donbas ucraniano está de pé. Está firme”, comentou Zelensky em discurso à nação na noite desta segunda-feira. O presidente também revelou que 2.500 combatentes que estavam na usina de Azovstal estão presos e a Ucrânia trabalha por sua libertação.