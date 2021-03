Deslizamento de terra em mina de ouro na Colômbia deixa 15 desaparecidos

Acidente aconteceu no município de Neira, no estado de Caldas, nesta sexta-feira e mobilizou Exército e grupos de ajuda humanitária para o resgate

EFE Imagens de um resgate anterior de mineiros na Colômbia



Ao menos 15 mineiros estão desaparecidos devido a um deslizamento de terra ocorrido nesta sexta-feira, 26, em uma mina de ouro no município de Neira, no departamento (estado) de Caldas, na Colômbia. O diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Juan Miguel Durán, disse que o protocolo de resposta de emergência foi ativado por causa do incidente, e “estima-se que 15 mineiros estejam desaparecidos”. “Uma equipe de resgate em minas da Agência Nacional de Mineração foi enviada ao local”, acrescentou Durán no Twitter. O secretário do Meio Ambiente de Caldas afirmou que o deslizamento de terra aconteceu no povoado de El Bosque. “De acordo com informações preliminares das autoridades, os mineiros podem ficar presos na região. A equipe de bombeiros está a caminho do local da emergência”, informou a Secretaria em redes sociais.

#AEstaHora se activa protocolo de atención de emergencias tras un accidente en una mina subterránea de oro, ubicada en Neira, Caldas y se realiza desplazamiento del equipo de #SalvamentoMinero de la @ANMColombia donde se estiman 15 mineros desaparecidos. #EnLaMinaPrimeroLaVida pic.twitter.com/GNJtCP6CiH — Juan Miguel Durán P. (@JuanMiguelDuran) March 26, 2021

Bombeiros da cidade de Irra, no departamento vizinho de Risaralda, que fica mais próximo do local da mina do que Neira, estão trabalhando no resgate, que conta com a participação de agências de ajuda humanitária, o Exército, a polícia local e funcionários da prefeitura de Neira. Os socorristas levarão bombas para drenar a água da mina, que aparentemente inundou – ela fica muito perto do rio Cauca, o segundo maior da Colômbia.

*Com informações da EFE