‘Devastamos o programa nuclear iraniano com uma operação histórica’, diz secretário de Defesa dos EUA

Pete Hegseth reforçou que os EUA buscam a paz e fez uma alerta ao Irã, dizendo que ele deve seguir o mesmo caminho: ‘Seria inteligente ouvir essas palavras, pois qualquer ameaça será combatida com força maior’

Secretário de Defesa, Pete Hegseth, chega para uma entrevista coletiva no Pentágono em 22 de junho de 2025, em Arlington, Virgínia. O presidente dos EUA, Donald Trump, discursou à nação na noite passada, após três instalações nucleares iranianas terem sido atingidas pelos militares americanos



O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, realizaram uma entrevista coletiva na manhã deste domingo (22) para falar sobre o ataque norte-americano a três instalações nucleares do Irã, e declararam que a capacidade nuclear iraniana foi reduzida e que o plano de Donald Trump fez os planos de Irã serem obliterados, além de classificarem a operação como “histórica”. “Entramos e saímos dos sites nucleares sem que ninguém soubesse. Foi um ataque histórico e a primeira vez que usamos a artilharia”, disse o secretário de Defesa, ressaltando que graças a liderança visionária de Trump e por meio do seu plano de paz, os planos do Irã foram obliterados. “Muitos sonharam em colocar um ponto final no programa nuclear, mas ninguém conseguiu”, disse Hegseth, acrescentando que o programa nuclear do Irã foi devastado e que os ataques não visaram atingir o povo, e sim as instalações. “A operação foi brilhante e mostrou que os Estados Unidos voltaram e que quando o Trump fala, todos têm que parar para ouvir, somos a força mais poderosa do mundo”, disse o secretário de Defesa.

Segundo Hegseth, Trump deu chance do Irã negociar, mas não teve retorno, então o republicano decidiu agir para garantir a segurança. Ele enfatizou que, apesar do ataque, o presidente norte-americano não busca a paz e fez uma alerta ao Irã, dizendo que ele deve seguir o mesmo caminho. “Seria inteligente ouvir essas palavras. Como Trump disse, os EUA não buscam uma guerra, mas vamos agir de forma rápida e precisa quando o nosso povo, parceiros e interesses estiveram ameaçados”, enfatizou, garantindo que qualquer retaliação do Irã ou dos aliados contra os Estados Unidos, seria um erro.

Segundo Dan Caine, a operação foi sigilosa e poucas pessoas sabiam que ela seria realizada, inclusive o Congresso não foi informado previamente sobre o ataque, porém foi informado sobre a situação logo após os aviões deixarem as instalações nucleares. “Foi uma missão de alta confidencialidade, poucas pessoas em Washington sabiam”, disse o chefe do Estado-Maior Conjunto, que explicou como funcionou a ‘operação martelo da meia-noite’. Segundo ele, a operação foi lançada dos Estados Unidos continental, e realizada com sete bombardeiros B2 que levavam duas bombas anti-bunker e que mísseis iranianos não detectaram a presença dos aviões dos Estados Unidos.