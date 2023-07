Dilma e Vladimir Putin se encontram na Rússia e falam sobre o Banco dos Brics

Presidente do NDB participa da cúpula Rússia-África; ela também vai se reunir com o chefe de Estado da África do Sul

Reprodução/Reuters Dilma Rousseff e Vladimir Putin se encontram na Rússia



A ex-presidente do Brasil e atual líder do Novo Banco de Desenvolvimento do bloco Brics, Dilma Rousseff, se encontrou nesta quarta-feira, 26, com Vladimir Putin, chefe de Estado da Rússia, na 2ª Cúpula Rússia-África, que está sendo realizado em São Petersburgo. Em nota divulgada nas redes sociais da brasileira, foi informado que Dilma também vai se encontrar com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e líderes de outros países africanos. Nas reuniões bilaterais, conforme o comunicado, os líderes visam a assinatura de acordos nas seguintes áreas: comercial, econômica, humanitária e científica. Os Brics planejam firmar um acordo para realizar transações comerciais em moedas locais dentro do bloco para acabar com a dependência do dólar, que veem, assim como o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como uma arma geopolítica.

Eles também tratam sobre a próxima Cúpula dos Brics, que será realizada na África do Sul, entre os dias 22 e 24 de agosto de 2023, e da qual Putin não vai participar porque tem uma ordem de prisão aberta pelo Tribunal Internacional Penal. Outro tema é a expansão de membros do NDB (banco dos Brics), mas garantindo que novos projetos na Rússia não estão sendo considerados e que o banco “opera em conformidade com as restrições aplicáveis nos mercados financeiros e de capitais internacionais”. Dilma está na presidência do NDB, com sede em Xanagi, na China, desde abril deste ano, com a missão de ampliar o banco e fortalecer a ideia de que a relação entre seus membros possa ocorrer em moedas locais.