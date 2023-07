Delegação da Rússia chega à Coreia do Norte para celebração do ‘Dia da Vitória’

Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, representa o país de Vladimir Putin durante o evento, que deverá acontecer nesta quinta-feira, 27, em Pyongyang

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Sergei Shoigu chegou ao país asiático na noite desta terça-feira, 25, e foi recebido com a execução do hino russo e centenas de soldados



Uma delegação da Rússia chegou à Coreia do Norte nesta terça-feira, 25, para participar das celebrações do aniversário do fim da Guerra da Coreia. O principal nome da delegação russa é o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que, segundo a imprensa estatal norte-coreana, recebeu “calorosas boas-vindas” em Pyongyang, capital do país asiático. Nesta quinta-feira, 27, será comemorado o 70º aniversário da assinatura do armistício, conhecido também como “Dia da Vitória”. Os embates da guerra terminaram em 27 de julho de 1953, com a assinatura de um armistício. No entanto, sem um tratado de paz, as duas Coreias ainda estão em guerra, tecnicamente. No aeroporto, Shoigu foi recebido com o hino nacional russo e a presença da guarda de honra, afirmou a agência de notícias estatal KCNA. O ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, e centenas de soldados seguravam cartazes de boas vindas, afirmam veículos locais. O russo teria colocado flores em frente às estátuas de bronze dos ex-líderes Kim Il Sung e King Jong Il.

“A RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) é um parceiro importante para a Rússia, com a qual estamos ligados por uma fronteira comum e uma rica história de cooperação”, disse Shoigu, citado em um comunicado de seu ministério. Além disso, o ministro disse que Moscou quer reforçar a “cooperação” na defesa entre as nações. Vale mencionar que a Rússia é um dos poucos países que mantêm relações amistosas com a Coreia do Norte. O líder norte-coreano, Kim Jon Un, expressou apoio à invasão à Ucrânia e, segundo os Estados Unidos, forneceu armas e mísseis a Moscou. Agências sul-coreanas que citam várias fontes do governo relatam que “há indícios claros” de que o vizinho prepara um desfile à meia-noite na praça Kim Il Sung, em Pyongyang.

*Com informações da AFP