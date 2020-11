Dinamarca erradica mutação de coronavírus em visons e Irlanda quer sacrificá-los

No mesmo dia em que autoridades dinamarquesas afirmaram ter se livrado da variação do vírus, governo irlandês anuncia que pretende exterminar toda a população desse mamífero no país

Zoofanatic Wikimedia Commons Usados na indústria de pele animal, os visons estão se tornando uma preocupação crescente na Europa por seu papel na transmissão do coronavírus



Nesta quinta-feira, 19, as autoridades de saúde da Dinamarca afirmaram que foi erradicada a mutação do coronavírus detectada em visons, mamíferos similares a furões que são criados em fazendas de extração de pele no país. No mesmo dia, a Irlanda anunciou que pretende sacrificar 100 mil desses animais, que vivem nas únicas três fazendas destinadas à sua criação no país. Ainda que nenhuma variação do coronavírus tenha sido detectada na Irlanda ainda, o ministério da Agricultura acredita que “continuar com a criação do vison representa um risco contínuo”, conforme foi dito em comunicado. No início de novembro, o Statens Serum Institut, centro de referência para doenças infecciosas da Dinamarca, indicou que a mutação do coronavírus mostrava uma sensibilidade reduzida aos anticorpos das pessoas que já tinham tido a Covid-19, o que poderia significar que uma futura vacina seria menos eficaz caso a mutação passasse para os seres humanos. Mais tarde, o fato de 200 pessoas se contaminaram com a nova versão do vírus levou o ministro da Agricultura e Alimentação, Mogens Jensen, a ordenar o sacrifício de toda a população de visons.

A medida afetaria 15 milhões desses mamíferos, cuja pelagem é o terceiro produto mais exportado da Dinamarca. A ordem acabou não sendo levada adiante porque descobriu-se que não havia base legal para uma exterminação geral. O ministro Mogens Jensen acabou renunciando ao cargo nesta quarta-feira, 18, por acreditar que não tinha mais a confiança do Parlamento necessária para exercer seu trabalho. O que de fato aconteceu foi o sacrifício desses animais nas localidades em que havia sido detectada a mutação do coronavírus, a região de Jutlândia, onde as pessoas também tiveram a circulação reduzida. Nesta quinta-feira, 17, os moradores dos municípios afetadas foram liberados das restrições que vigoravam até então.

*Com informações de agências internacionais